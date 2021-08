Stasera in tv, 5 agosto, Il Circolo degli Anelli su Rai2: tutti gli ospiti di Alessandra De Stefano

05 agosto 2021 a

Riecco anche giovedì 5 agosto l'appuntamento consueto su Rai2 in prima serata, a partire dalle 21,20, con Il Circolo degli Anelli, il programma condotto da Alessandra De Stefano dedicato alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. Una trasmissione che ha avuto un successo graduale e ora è diventata un momento cult della giornata olimpica. Merito in particolare di quella che si è scoperta essere l’arma vincente della “allegra brigata olimpica” di Rai2, ovvero Sara Simeoni, oro nel salto in alto all'Olimpiade di Mosca 1980.

Anche la giornalista conduttrice dello show, Alessandra De Stefano, già volto da anni de Il processo alla tappa, ha avuto numerosi meriti nell’affermazione della trasmissione, grazie all’abilità nel ricoprire il ruolo di spalla dei suoi compagni di tavolo, partendo proprio dalla Simeoni, con la quale mostra un eccezionale feeling, ma anche con Juri Chechi, campione olimpico negli anelli alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e comunque già abituato alle scorribande televisive. Insieme a loro anche Domenico Fioravanti (olimpionico nel nuoto a Sidney) e Stefano Garzelli, opinionista del ciclismo e vincitore di un Giro d'Italia. Potrebbe esserci anche Raffaele Morelli (psicologo).

La puntata di oggi sarà incentrata sui trionfi degli azzurri capaci di vincere cinque medaglie in un giorno: Massimo Stano l'oro nella marcia, Manfredi Rizza l'argento nella canoa K1 200, Gregorio Paltrinieri il bronzo nella 10 chilometri di nuoto, Elia Viviani il bronzo nell'omnium di ciclismo su pista, Viviana Bottaro nel karate kata. Previsti collegamenti con familiari, amici, compagni di allenamento, moglie e fidanzate, non mancheranno analisi tecniche ma anche e sopratutto momenti di emozione in cui si racconteranno sacrifici, sogni, delusioni e successi di questi campioni che stanno rendendo l'Olimpiade dell'Italia assolutamente di grandissimo livello. Il record di medaglie adesso è veramente a un passo e alla fine dell'Olimpiade mancano ancora tre giorni di gare: l'Italia sin qui ha conquistato 35 medaglie, il record è 36 (Los Angeles 1932 e Roma 1960).

