Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, annuncio social: "Il quarto (figlio) sta arrivando"

05 agosto 2021 a

a

a

L’annuncio non poteva essere che su Instagram. "Dio sa cos’è meglio per noi", ha scritto online Mariano Di Vaio, pubblicando, con moglie e figli, un video inequivocabile. "Ci ingrandiamo", ha aggiunto, mentre una scritta in sovraimpressione recitava: "Il quarto sta arrivando" Nel filmato, girato in Sardegna, l’influencer umbro accarezza il pancino della moglie, Eleonora Brunacci, sposata nel 2015. Con loro i tre figli, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah - con tanto di t-shirt - incapaci di trattenere la gioia per l'arrivo di un altro fratellino.

Mariano, 32 anni, originario di Assisi, ha scalato il mondo del web prima come modello e ora come influencer. Insieme alla moglie vantano una fanbase sui social di quasi 8 milioni di followers e il loro annuncio social sul quarto figlio in arrivo ha ottenuto in poche ore oltre 120mila like. "Ho un segreto. Diventerò un fratello maggiore", si è potuto leggere sulla maglia blue di Filiberto Noah, due anni a settembre. "Dio è buono. Non c’è due senza tre, e il quattro viene da sé", ha poi aggiunto la Brunacci, che sul suo profilo social ha condiviso lo stesso video del marito. La coppia ha spiegato di essere al quarto mese di gravidanza, senza però rivelare il sesso del nascituro. "Piano piano, vi racconterò tutto", ha giurato la Brunacci, ammettendo: "Non ce lo aspettavamo".

Video su questo argomento Mariano Di Vaio, bagno in diretta Instagram nelle acque della Costa Smeralda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.