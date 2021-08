Stasera in tv 5 agosto su Rete 4 c'è il film "Il ritorno del Monnezza": trama e video trailer

05 agosto 2021 a

Stasera in tv, giovedì 5 agosto, su Rete 4 c'è il film "Il ritorno del Monnezza". Ecco la trama e il video del trailer della pellicola uscita nel 2005 con Claudio Amendola ed Enzo Salvi.

Proprio il figlio di Ferruccio, Claudio Amendola, in questa pellicola riprende i due personaggi, fondendoli idealmente in un'unica persona: infatti Er Monnezza e Nico Giraldi, nonostante nome e mestiere, sono due persone molto simili, sia nel vestire che nel relazionarsi con gli altri, tant'è che ancora oggi molte persone credono che siano in realtà la stessa persona. Per chiudere il cerchio e rendere omaggio ad entrambi, qui Claudio Amendola veste i panni di Rocky Giraldi, figlio dell'ispettore Nico Giraldi (come effettivamente accadde in Delitto a Porta Romana), soprannominato "Er Monnezza". Nel cast ci sono anche Enzo Salvi, Elisabetta Rocchetti, Kaspar capparoni, Gabriella Labate, Paolo Triestino e Alessandro Carlo.

Oltre a questo grande classico del cinema italiano, sulle altre reti ci sono due episodi della prima serie di "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è il consueto appuntamento olimpico con Il circolo degli anelli e su Rai 3 la replica del programma di Raffaella Carrà, "A raccontare comincia tu", durante il quale incontra questa volta Sophia Loren. Su Canale 5, invece, c'è "Viaggio nella grande bellezza" con Cesare Bocci e su Italia 1 la serie Fbi Most Wanted.

