Stasera in tv 5 agosto su Rai 3 c'è A raccontare comincia tu: Raffaella Carrà incontra Sophia Loren

05 agosto 2021 a

Stasera in tv, giovedì 5 agosto, su Rai 3 va in onda una nuova replica del programma "A raccontare comincia tu". Prosegue il viaggio di Raffaella Carrà nella vita pubblica e privata dei grandi personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Protagonista del secondo appuntamento, in onda a partire dalle ore 21.20, su Rai 3, sarà Sophia Loren, indiscussa icona del cinema mondiale, che nel tempo ha saputo coniugare bellezza e talento in prove d’artista scandite da Oscar e prestigiosi premi internazionali. Con la "sorellina" Carrà (così la Loren chiamava affettuosamente Raffaella) si confida nella "sua" bella Ginevra, circondata da scatti di famiglia, oggetti cari e innumerevoli riconoscimenti: intorno a lei tutto esprime eleganza e semplicità, impegno e leggerezza, capacità di vivere il successo restando sempre fedele a se stessa. Un incontro tra donne straordinarie in cui i ricordi si mescolano tra battute e amori mai confermati, curiosità e aneddoti di vita di una star unica e inarrivabile.

Sulle altre reti ci sono due episodi della prima serie di "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è il consueto appuntamento con "Il circolo degli anelli", dedicato alle gare di oggi e di domani degli atleti azzurri alle Olimpiadi. Su Canale 5 c'è "Viaggio nella grande bellezza" con Cesare Bocci, in una puntata dedicata a Venezia; su Italia 1, invece, ci sono quattro episodi in prima tv di Fbi Most Wanted e su Rete 4 il film "Il ritorno del Monnezza". Su La7 il talk show di politica e attualità, In Onda, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio.

