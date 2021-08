Oroscopo del Corriere di giovedì 5 agosto 2021: le previsioni segno per segno

04 agosto 2021 a

Ecco le previsioni dell'oroscopo del Corriere per giovedì 5 agosto 2021

ARIETE

Oggi rischia di venir fuori il lato peggiore di te, soprattutto al lavoro, dove le cose non si mettono benissimo. Il rimedio ci sarebbe: contare fino a dieci.

TORO

Non sarà facile districarsi tra le richieste della giornata: potresti sentirti come tra due fuochi, ma alla fine riuscirai a cavartela.

GEMELLI

Tra il dire e il fare c'è di mezzo un oceano oggi. Le parole non bastano, insomma: pretendi i fatti e non sempre si palesano davanti ai tuoi occhi.

CANCRO

Sarà una giornata all'insegna del benessere, mentale prima che fisico: riuscirai a dedicarti ad attività rilassanti che liberano la tua mente.

LEONE

Avere tutto ciò che si desidera è quasi sempre impossibile, ma oggi ci andrai molto vicino. Raggiungerai i risultati che ti sarai prefissato.

VERGINE

Non sarà una giornata piacevole, più che altro perché piena di tensioni: qualcosa andrà storto e poi tutto sarà come su un piano inclinato.

BILANCIA

Non hai l'animo giusto per partecipare a una festa, ma non perché sei triste: semplicemente oggi preferisci dedicarti all'attività introspettiva.

SCORPIONE

Giornata all'insegna della fatica, ma ogni sforzo sarà ripagato: sarai fiero sia del tuo lavoro e del tuo atteggiamento, guadagnandoti la stima degli altri.

SAGITTARIO

Cerchi il divertimento, ma potresti non ottenerlo: la strada è impervia, anche perché non dipende soltanto da te. Servirebbe la compagnia giusta.

CAPRICORNO

La salute viene al primo posto oggi: qualche acciacco ti complica la vita e non riesci a goderti la giornata. Ti dedicherai alle cure necessarie.

ACQUARIO

Tutto quello che puoi fare oggi è aspettare: questo non significa che sarà una giornata all'insegna della noia, ma la strada da percorrere è lunga.

PESCI

Problemi da risolvere ce ne sono e oggi sarai impegnato proprio in questa missione: la cosa più bella è che hai energie a iosa per non fallire.

