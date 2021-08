Maneskin, versione di I wanna be your slave con Iggy Pop. Victoria scatenata: "Punk daddy" | Foto

04 agosto 2021 a

Collaborazione prestigiosa per i Maneskin. Esce infatti giovedì 5 agosto un’inedita versione di I Wanna Be Your Slave dei Maneskin in collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop.

"E' stato un onore lavorare con Iggy Pop - le parole del gruppo romano vincitore dell'Eurovision 2021 -. Sentirlo cantare I Wanna Be Your Slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. E' stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme". L'annuncio era stato fatto pochi giorni fa su Instagram.

La band romana, che sta conoscendo un successo internazionale crescente dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest, aveva pubblicato un video che sembrava appunto ritrarre la fine di una videoconferenza con il cantante, attore e produttore discografico statunitense. "Ok ciao eh!", il saluto di Iggy Pop in italiano prima di alzarsi.

Loro ringraziavano e postavano il video con la scritta inequivocabile: "Keep an eye on this. Soon iggypopofficial". Ovvero, tradotto in italiano: "Tieni d’occhio questo. Presto Iggy Pop". Tra i commenti poi, oltre a quelli esaltati dei fan, c'erano anche i componenti della band. Come la bassista Victoria De Angelis che definisce Iggy Pop "punk daddy", il papà punk. Che probabilmente ha in animo di seguire da vicino i prossimi passi dei giovani romani. La strada quindi è già tracciata.

