Diletta Leotta mozzafiato con le amiche, posa sexy sul divano: c'è anche Elodie | Foto

Breve vacanza monegasca per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn infatti, che sembra ora tornata single viste le voci insistenti sulla fine della storia con l'attore Can Yaman, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram provenienti da Montecarlo. Diletta è stata immortalata insieme ad alcune amiche in un trionfo di curve sexy; tra queste l'amica di sempre Lorenza Di Prima e la cantante Elodie.

Una sorta di vittoria della diversità: "Questi quadrati - ha scritto nella didascalia che accompagna le immagini - sono frammenti di terra provenienti da tutto il mondo. Diversi colori, sfumature ma ugualmente speciali. Nell’arte come nella vita, la diversità è bellezza". Commenti a non finire e raffica di like per quello che è un trionfo di sensualità.

D'altronde la Leotta anche quando fa pubblicità, sul suo profilo Instagram, riesce a sfoderare sempre il suo sex appeal. E così è stato anche per uno degli ultimi post, dove ha annunciato un nuovo acquisto: "Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania - aveva scritto nella didascalia -. Tra il mare, la città e l’Etna che si fonde con l’innovazione tecnologica e architettonica di un edificio esclusivo". Poi tutti i vari tag pubblicitari, ma è inutile evidenziare come la gran parte degli 8 milioni di follower della conduttrice Dazn si fosse concentrata su altro.

Il mini vestito floreale indossato da Diletta praticamente non nascondeva nulla, con seno in primo piano e dettaglio hot che non è sfuggito ai fan più attenti. Ormai sembra appurata la crisi tra lei e il fidanzato Can Yaman. La storia pare essersi davvero conclusa e dopo il viaggio in Turchia insieme, Diletta e Can hanno preso strade separate. Per la Leotta prima il lungo soggiorno in Sardegna, ora insieme alle amiche altro post (peraltro super sexy) dalla tentacolare Montecarlo.

