Stasera in tv 4 agosto su Rai 3 c'è il film Quasi nemici: la trama

Stasera in tv, mercoledì 4 agosto, su Rai 3 c'è il film "Quasi nemici". Di seguito la trama di questa pellicola del 2017, che oggi viene trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo.

Neïla Salah (Camélia Jordana, premio César 2018 per la miglior nuova promessa femminile) è cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno… tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

Sulle altre reti Rai, invece, c'è la quarta puntata di SuperQuark su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è il consueto appuntamento dedicato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, "Il circolo degli anelli", dedicato alle gare di oggi e di domani degli atleti italiani. Sulle reti Mediaset, invece, c'è la replica della quarta puntata di All together Now 2020, condotto da Michelle Hunziker, mentre su Rete 4 c'è il talk show di politica e attualità Zona Bianca, con numerosi ospiti tra politici e giornalisti. Su Italia 1, invece, due nuovi episodi in prima tv dell'ottava stagione di Chicago Fire.

