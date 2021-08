Michelle Hunziker, commento ironico al sexy lato b della figlia Aurora Ramazzotti: "Le ho fatte io" | Foto

04 agosto 2021 a

Michelle Hunziker tra sex appeal e (soprattutto) ironia, è intervenuta a sorpresa per commentare uno scatto della figlia avuta da Eros Ramazzotti, la primogenita Aurora. Quest'ultima, 25 anni, è diventata ormai anche lei una sex symbol e si diverte a postare immagini ad alto tasso di sensualità sul suo profilo Instagram, seguito da oltre due milioni di follower.

Nell'ultima foto, Aurora sfodera un bikini decisamente hot, con lato b in bella vista. Un lato b che ha rappresentato "il cavallo di battaglia" della madre Michelle in una delle storiche campagne pubblicitarie che la lanciarono nel mondo dello showbiz. Commentando la foto, Michelle si è lasciata andare a un simpatico: "Ciapet, le ho fatte io", ha rivendicato con orgoglio, raccogliendo un pieno di like per una battuta comunque spiritosa. Michelle Hunziker tra l'altro ancora oggi si sottopone a un duro allenamento per mantenere i glutei sodi con ben 125 kg di hip trust.

La presentatrice e showgirl ci tiene a mantenersi sempre in forma e il focus sui glutei e il lato b è stato sempre appunto un suo forte. Sulle sue storie di Instagram ha pubblicato recentemente un video dove si sono viste alcune ripetizioni all'hip trust con il ragguardevole peso di 125 kg, grosso modo il doppio del suo peso corporeo.

La bella Michelle, 44 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, è una regina del fitness social e non si risparmia mai nei vari workout. Nello specifico, l'ultimo allenamento pubblicato vedeva un bilanciere olimpionico da 25 kg poggiato all'altezza delle anche, caricato con quattro dischi di ghisa da 25 kg ognuno. Il movimento vedeva quindi una contrazione del glutei sollevando e abbassando il bacino, mantenendo questa contrazione per alcuni secondi, così da sollecitare maggiormente il distretto muscolare interessato. Un esercizio tutt'altro che banale. Michelle è in tv mercoledì 4 agosto su Canale5 per una replica dello show All Together Now.

