Stasera in tv 4 agosto, su Rai2 Il Circolo degli Anelli: Alessandra De Stefano con i miti Simeoni e Chechi

04 agosto 2021 a

a

a

Torna anche mercoledì 4 agosto l'appuntamento consueto su Rai2 in prima serata, a partire dalle 21,20, con Il Circolo degli Anelli, il programma condotto da Alessandra De Stefano dedicato alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. Era partito con il freno a mano tirato in termini di ascolti, ora con il passare delle puntate sta riscuotendo un notevole successo, sia di pubblico che sui social. Merito soprattutto di quella che si è scoperta essere l’arma vincente di quella che può essere definita come “l’allegra brigata olimpica” di Rai2, ovvero Sara Simeoni, oro olimpico nel salto in alto a Mosca 1980.

Sara Simeoni, il marito Erminio Azzaro è stato il suo allenatore: dal matrimonio il figlio Roberto

Anche la giornalista conduttrice dello show, Alessandra De Stefano, già volto da anni de Il processo alla tappa, ha avuto numerosi meriti nell’affermazione della trasmissione, grazie all’abilità nel ricoprire il ruolo di spalla dei suoi compagni di tavolo, partendo proprio dalla Simeoni, con la quale mostra un eccezionale feeling, ma anche con Juri Chechi, campione olimpico negli anelli alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e comunque già abituato alle scorribande televisive. Insieme a loro anche Domenico Fioravanti (olimpionico nel nuoto a Sidney) e Stefano Garzelli, opinionista del ciclismo e vincitore di un Giro d'Italia.

Sara Simeoni, capovolta in tv: il popolo dei social impazzisce. La campionessa olimpica buca il video

La puntata di mercoledì 4 agosto sarà incentrata in particolar modo sul trionfo nell'inseguimento a squadre dell'Italia, con una rimonta da urlo sulla Danimarca in finale, trascinata da Filippo Top Ganna, autentico protagonista nella conquista della medaglia d'oro per il ciclismo su pista. E poi ancora le delusioni provenienti dagli sport di squadra, con le eliminazioni per il volley femminile e la pallanuoto maschile, entrambe a opera della Serbia. Infine una finestra sulla gran fondo di 10 km di nuoto, che partirà nella serata di mercoledì 4 agosto e che vedrà impegnato Gregorio Paltrinieri; per lui una nuova specialità nella quale arriverà con la mente sgombera dopo lo splendido argento negli 800 stile. Un modo diverso e ironico per commentare lo sport, con al centro gli olimpionici Sara Simeoni e Jury Chechi.

Olimpiadi, Italia d'oro nell'inseguimento: rimonta da urlo sulla Danimarca grazie a Top Ganna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.