Arisa esclusa da Amici, sfogo su Instagram: "Io non sono sgangherata"

La reazione di Arisa dopo l'esclusione dal cast di Amici di Maria De Filippi non si è fatta attendere. Ma più che altro il duro sfogo della cantante lucana è stato rivolto contro Dagospia dopo i rumors pubblicati dal noto sito web diretto da Roberto D’Agostino. Il titolo soprattutto è finito nel mirino di Arisa: "Amici, si cambia.

La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione" e parla di "un lungo tira e molla" tra la cantante e Amici che "ha fatto arenare una complicata trattativa", al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini che ha "accettato la sfida spostandosi sul canto - si legge poi su Dagospia - al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l’ex di Ballando con le Stelle.

"Io non sono sgangherata - ha replicato Arisa sulle sue storie di Instagram - sono un’artista e tu? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato (in realtà Dagospia usava il termine strampalato ndr) è un termine che non mi rappresenta, psyco sì - ha aggiunto - scrivi psyco e promuovi la musica invece di tentare di affondare la gente".

Ma lo sfogo di Arisa non è finito qui: "Ciuccio - ha concluso la cantante - non parlare di ciò che non sai e fatti i ca*** tuoi". Insomma, l'articolo di Dagospia non è andato giù ad Arisa. Ma forse neanche l'esclusione dal cast, con spostamento della Cuccarini al canto, può rappresentare una buona notizia per la cantante. Che tuttavia, dopo il successo della canzone legata agli Europei di calcio vinti dall'Italia e l'album Psyco, ha comunque avuto nel corso di questa estate, delle notizia ben più positive. Il legame con i talent per lei resta in chiaroscuro: anche l'esclusione dalla giuria di X Factor era stata contrassegnata da numerose polemiche.

