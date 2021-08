Wanda Nara, aperitivo hot in terrazza. Il vestito fa vedere tutto: seno in primo piano | Foto

04 agosto 2021 a

Wanda Nara esageratamente sexy a Milano. La showgirl, influencer e procuratrice argentina ha sfoderato una scollatura iper generosa dalla sua terrazza. Aperitivo e vestito che non nasconde nulla, con dècolletè strepitoso. Dopo le vacanze a Capri dunque riposo milanese per la moglie di Mauro Icardi. Il messaggio lascia spazio a interpretazioni: "Riguardati alle spalle da chi ti è fedele", ha scritto nella didascalia.

Chissà quale è il destinatario del messaggio. Wanda è alle prese anche con il futuro del marito, dato in partenza dal Psg. Per ora tuttavia le offerte per lui latitano e così il ritorno in Italia tanto auspicato dalla showgirl potrebbe essere quantomeno rimandato. Intanto Wanda fa impazzire costantemente i quasi 8 milioni di follower. Spesso infatti l'argentina si fa immortalare in palestra, con look decisamente vietato ai deboli di cuore. Top rosa e calzoncini neri, con una scollatura incontenibile: questo principalmente il tenore degli scatti. I più maliziosi notano pure il dettaglio hot con capezzolo in vista.

Insomma, la solita provocante Wanda Nara, che per quanto riguarda il calcio mercato, sembra essere ancora in una posizione attendista. Il Milan ha puntato su Giroud e con Ibrahimovic sulla via del recupero quindi l'approdo in rossonero non è più cosa attuale. La Juve ha puntato ormai su Morata e con la sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo pare aver chiuso il suo mercato in attacco. C'è però Mourinho e la sua Roma che stanno effettuando i primi passi verso il centravanti argentino, con Wanda Nara che sarebbe stata contattata. E chissà, se con la partenza probabile di Lukaku dall'Inter, destinazione Chelsea, si possano riaprire le porte di un clamoroso ritorno in nerazzurro. Per ora, è bene precisarlo, si tratta di fantamercato.

