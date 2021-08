Stasera in tv, 3 agosto, su Italia1 c'è Battiti Live: da Elettra Lamborghini ai The Kolors

03 agosto 2021 a

Stasera in tv, martedì 3 agosto 2021, torna l'appuntamento con Battiti Live, lo show musicale arrivato alla quarta puntata in onda su Italia1 con la collaborazione di Radio Norba (ore 21,20). Alla conduzione ci sono Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci, Tanti gli artisti che si esibiranno nella magica cornice del Castello Aragonese di Otranto durante la quarta puntata della diciannovesima edizione della kermesse musicale dell’estate. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata che andrà in onda su Italia 1 martedì 3 agosto 2021 sono: Alice Merton, Topic, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Ernia, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Icon 808, Didi e Nicola Siciliano, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna. Collegamenti poi con Annalisa, che si esibirà dalla splendida cornice di Grottaglie, La Rappresentante di Lista dalla bellissima Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia dall’affascinante Barletta.

La kermesse dunque continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. Quindici esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi. ra queste ce ne sono alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

