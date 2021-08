Amici, Arisa è fuori: trattativa saltata con Maria De Filippi: ecco chi prende il suo posto

03 agosto 2021 a

Arisa fuori dalla prossima stagione di Amici. La cantante infatti non farà parte della squadra di coach nel talent show di Canale5 curato e condotto da Maria De Filippi. La trattativa fiume con la regina della tv è finita male e così non ci saranno più i battibecchi e le liti divertenti tra Arisa e Rudy Zerbi. Arisa si è battuta con le unghie e i denti durante la trasmissione e tutto sembrava far presagire a una conferma, ma non è stato così.

Oltre ai siparietti ironici con il collega, Arisa si è distinta anche per la sua voce e per la sua genuinità: in pochi immaginavano un divorzio ma evidentemente nella trattativa con Maria De Filippi c'è stato qualcosa che è andato storto.

Su Dagospia hanno analizzato nel dettaglio la situazione: "La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto? Non è ancora chiaro chi potrebbe prendere il posto della cantante lucana - si legge sul portale di Roberto D'Agostino - anche se un nome è venuto a galla spesso nelle ultime settimane ed è quello di Alberto Urso, il lirico più amato dai fan di Amici".

Chi, invece, tornerà per certo come professoressa è Lorella Cuccarini, che ha confermato la sua presenza non molti giorni fa. Inevitabili dunque le scintille con la collega "nemica" Alessandra Celentano. Le due non hanno mai nascosto tuttavia la stima reciproca, ma nel corso della trasmissione non sono mancati i momenti di tensione. Chi inoltre dovrebbe far parte del cast di insegnanti è Raimondo Todaro, che la De Filippi avrebbe strappato alla concorrenza di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel cast di Amici, ricordiamo, è presente anche l'ex moglie del ballerino, la super sexy Francesca Tocca.

