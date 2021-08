Stasera in tv, 3 agosto, Il Circolo degli Anelli su Rai2: gli ospiti di Alessandra De Stefano

03 agosto 2021 a

Ennesimo appuntamento stasera in tv con Il Circolo degli Anelli, anche oggi martedì 3 agosto 2021. Il magazine sportivo sui Giochi Olimpici protagonista tutte le sere sino alla fine dell'Olimpiade, l'8 agosto, su Rai2 a partire dalle 21,20. Gli ospiti di Alessandra De Stefano parleranno ovviamente delle emozioni di giornata, a partire dalle medaglie di giornata. Su tutto il quinto oro della spedizione azzurra grazie alla coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela, specialità Nacra 17. Ma spazio anche alla superba prestazione del quartetto del ciclismo su pista, in finale nella prova ad inseguimento a squadre, così come alle eliminazioni delle squadre di pallavolo e basket.

La trasmissione, partita con il freno a mano, puntata dopo puntata è cresciuta negli ascolti e nello share sino all'ottimo risultato di ieri 2 agosto (1.416.000 spettatori pari al 9.06% di share). Un interessante cresciuto grazie ai risultati degli italiani a Tokyo ma anche allo spirito frizzantino che si respira in tutto lo studio. Autentici mattatori i due ospiti fissi: Sara Simeoni, campionessa olimpica a Mosca 1980, e Yuri Chechi, campione olimpico ad Atlanta 1996. Entrambi hanno dimostrato di avere una verve per niente scontata e un’ottima capacità nell’inserirsi nei tempi della trasmissione con battute e considerazioni personali, che hanno quasi sempre aggiunto qualcosa al racconto che si stava facendo in studio. E se il ballo scatenato di Simeoni con Elisa Di Francisca poteva rappresentare la ciliegina sulla torta, è diventato virale il video della campionessa che fa il salto in alto in studio con tanto di capovolta.

Nella puntata di oggi non mancheranno collegamenti con Casa Italia e con le famiglie dei medagliati azzurri. Probabile anche la presenza di qualche ex campione di atletica leggera tra gli ospiti (magari Stefano Tilli in collegamento), mentre in studio sono attesi Domenico Fioravanti, Consuelo Mangifesta, Stefano Garzelli e Laurent Ottoz.

