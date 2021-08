Andrea Delogu, bagno al mare con Ema Stokholma: seno incontenibile e incidente hot | Foto e Video

03 agosto 2021 a

Andrea Delogu super sexy su Instagram. La conduttrice e scrittrice ha pubblicato una serie di scatti e video mentre è al mare in compagnia dell'amica dj (e scrittrice pure lei) Ema Stokholma. Andrea è stata immortalata (proprio dalla dj di origini francesi) mentre si fa il suo primo bagno, non si capisce se con costume o semplicemente in intimo.

Fatto sta che in una immagine si nota la Delogu controllare il seno, come se volesse vedere se fosse tutto a posto. Il testo della didascalia recita una parte della sigla di Baywatch, celebre serie americana di qualche anno fa con protagonisti i bagnini della Florida. Forse un modo anche per prendersi in giro, dato che l'autoironia non manca mai ad Andrea.

Il fisico della conduttrice e le sue curve tuttavia sono comunque da applausi, tanto che molti fan e colleghi vip nei commenti lo fanno notare volentieri. Intanto Andrea Delogu, per quanto riguarda la vita privata, non fa più coppia fissa con il marito Francesco Montanari. Il matrimonio tra i due sarebbe finito a inizio 2021, anche se recentemente la stessa Andrea non ha resistito a mettere un like social a un vecchio post (da parte dell'amico comune Alessandro Bardani) in cui la coppia era ancora insieme.

Sposati dal 2016, Andrea Delogu e Francesco Montanari non hanno mai dato segnali di crisi. A gennaio, appunto, la bomba: lei ha cambiato casa e non si sono più visti insieme. Da quel momento è calato il silenzio. Tra loro un gelo che difficilmente potrà sciogliersi, anche se davanti ai grandi amori non si può mai dire. Molte voci davano per Stefano De Martino come nuovo fidanzato della Delogu, ma i due hanno sempre riferito di essere soltanto amici.

