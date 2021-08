Chadia Rodriguez, dalla bugia sull'altezza al retroscena sull'ex fidanzato: la telefonata non gradita

03 agosto 2021 a

Chadia Rodriguez è una rapper italiana. Negli ultimi giorni è finita nell'occhio del ciclone per le accuse di rapina aggravata dall'uso di arma, uno spray urticante, per un episodio datato 2017. Secondo i magistrati di Torino, la ragazza avrebbe rapinato un giovane conosciuto in un bar, servendosi dell'aiuto di due amici. Uno dei complici avrebbe spruzzato in faccia al giovane lo spray urticante, per poi strappargli la catenina d’oro dal collo. Infine, stando al racconto della vittima, Chadia e i complici sarebbero scappati all’interno del parco del cimitero del capoluogo piemontese, portando via anche il cellulare dell’uomo.

Per quanto riguarda la vita privata, Chadia è nata ad Almeria, in Spagna, il 7 novembre 1998. Si tratta di una ragazza bellissima, spudoratamente sexy, libera e a suo agio con il suo corpo e con la sessualità. Spesso è questa la prima cosa che salta all’occhio di lei, e per questo c’è chi prova fastidio, invidia o addirittura astio nei suoi confronti, tanto che tutto il resto tende a passare in secondo piano per i suoi detrattori. "Mi volevo ritirare dalla musica - ha raccontato in una vecchia intervista - volevo ritirarmi e andarmene a vivere lontano. Mi sono ripresa grazie all’aiuto di un mental coach, che è una figura che usano spesso i calciatori e i cantanti: ti aiuta a focalizzarti sulla motivazione e sulla gestione dello stress. Alla fine sono arrivata alla conclusione che, anziché nascondermi, dovevo parlare di queste cose. Anche perché, se non lo faccio io, chi mai lo farà? La maggior parte dei miei colleghi, con tutto il rispetto, non affronta questo tipo di tematiche".

Nata da madre marocchina e padre spagnolo, Chadia Rodriguez è alta poco più di 160 centimetri: “Io dico di essere alta 1.65, ma lo sanno tutti che non è vero", ha detto in una intervista. Tra le curiosità sul suo conto, un retroscena legato a un ex fidanzato: "Gli avevo dedicato una canzone, ma quando lo chiamai per comunicarglielo, sapete cosa mi ha risposto? Che la sua ragazza era incinta. Ma che risposta è? Io ci sono rimasta veramente male”. Chadia Rodriguez era conosciuta al grande pubblico per essersi pure esibita in topless al Concertone del Primo maggio.

