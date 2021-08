Gigi D'Alessio padre per la quinta volta, Denise Esposito incinta: chi è la giovane compagna | Foto

03 agosto 2021 a

Gossip rovente sull'asse Gigi D'Alessio-Anna Tatangelo. Gigi infatti in autunno diventerà papà per la quinta volta. La sua nuova compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane) è incinta. Lei è una giovane avvocatessa, fan del cantante. Così è iniziata una storia tra D'Alessio e Denise, classe 1993.

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 agosto, pubblica le immagini esclusive del cantautore napoletano in barca mentre accarezza teneramente la pancia della sua compagna.

Per D’Alessio si tratta del quinto figlio: ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo anche la Tatangelo ha voltato pagina e per la prima volta è stata fotografata mentre si scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori. Fresca del successo dell'album Annazero con i singoli Serenata e Sangria, la Tatangelo ha festeggiato recentemente anche l'onomastico a modo suo, pubblicando una immagine in cui appare in un selfie super sexy. Su Chi quindi è arrivata la prima conferma ufficiale, con le effusioni tra lei e Livio Cori.

In alcuni degli ultimi scatti infatti tra i due c'era stato uno scambio di cuori che lasciava presagire l'inizio di una nuova storia per la "ragazza di periferia". La Tatangelo con D'Alessio ha avuto un figlio, Andrea, ma in una recente intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Anna aveva rivelato di voler dare un fratello o una sorella al suo primogenito. E chissà se Livio Cori sia l'uomo giusto per allargare la famiglia. D'Alessio già ci ha pensato con la giovane Denise Esposito.

