Pietro Sermonti, flirt e amori con Alessia Marcuzzi, Margot Sikabonyi e Margherita Vicario

Pietro Sermonti, 50 anni, è un attore italiano noto per la partecipazione ad alcuni film e a serie tv di successo, come "Un medico in famiglia". Scapolo d'oro, con una passione per il calcio, tanto da desiderare di fare il calciatore, è il nipote di Susanna Agnelli, sua nonna materna. Tant'è che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus, per poi abbandonare questo sport per una serie di problemi fisici. Suo padre era lo scrittore e dantista romano Vittorio Sermonti, di padre pisano e madre palermitana, e sua madre è imprenditrice piemontese Samaritana Rattazzi, figlia del conte Urbano Rattazzi e di Susanna Agnelli.

Ha studiato regia e recitazione, iniziando a lavorare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni Novanta. E proprio in questo settore ha conosciuto i primi amori e flirt con attrici o figure della tv italiana. Da Alessia Marcuzzi, allora giovane inviata di "Colpo di fulmine" a Margot Sikabonyi, che lavorava insieme a lui sul set di "Un medico in famiglia". I due si sono lasciati poi senza fornire particolari motivazioni, con l’attrice ha affermato che quello vissuto è stato il suo primo vero amore, ma che non permetterà più di innamorarsi sul set. Dal 2011 al 2016 il fidanzamento ufficiale con la giovane attrice Margherita Vicario, 17 anni più giovane di lui. Poi i due si sono lasciati. Sermonti non è sposato e non ha figli. Sermonti, tuttavia, non ha mai fornito molti dettagli sulla propria vita privata, preferendo tenere i media lontani dalla sua sfera personale. Questa sera sarà protagonista su Canale 5 del film in prima tv "Terapia di coppia per amanti" insieme ad Ambra Angiolini.

