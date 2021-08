Stasera in tv 2 agosto su Rai 1 c'è il film The Help: la trama e cast

02 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 2 agosto, su Rai 1 c'è il film del 2011 "The help". Ecco la trama e alcune anticipazioni su questa pellicola di dieci anni fa che tratta un tema drammatico quale quello del razzismo negli Stati del Sud.

Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook, reginetta dei salotti borghesi. Nel cast, quasi tutto al femminile nei personaggi principali, ci sono Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Anna Camp.

In prima tv su Canale 5 il film "Terapia di coppia per amanti"

Sulle altre reti, sempre in prima tv, su Rai 2 spazio alle gare e alle vittorie dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con "Il circolo degli anelli", mentre su Rai 3 c'è una puntata di report, con alcuni dei migliori servizi mandati in onda in questa stagione invernale e primaverile. Sulle reti Mediaset, invece, su Rete 4 va in onda la seconda puntata del talk show di politica e attualità "Controcorrente", condotto da Veronica Gentili, che questa sera avrò il leader della Lega, Matteo Salvini, e il virologo Fabrizio Pregliasco tra gli ospiti principali. Su Italia 1 invece nuova puntata del meglio di Freedom - Oltre il confine, con servizi sui luoghi interdetti al pubblico visitati nel corso di quest'ultima stagione. Su Canale 5, invece, commedia all'italiana con la prima tv del film "Terapia di coppia per amanti" con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti.

Salvini e Pregliasco ospiti di "Controcorrente" su Rete 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.