Stasera in tv, 2 agosto, Il Circolo degli Anelli su Rai2: gli ospiti di Alessandra De Stefano

Appuntamento ormai consueto con Il Circolo degli Anelli, anche oggi lunedì 2 agosto 2021. Il magazine sportivo sui Giochi Olimpici protagonista tutte le sere sino alla fine dell'Olimpiade, l'8 agosto, su Rai2 a partire dalle 21,20. Gli ospiti di Alessandra De Stefano, su tutti gli opinionisti fissi Jury Chechi e Sara Simeoni, parleranno ovviamente delle emozioni di giornata, a partire dalle medaglie di giornata. A partire dallo splendido argento di Vanessa Ferrari capace di centrare una medaglia, nella specialità corpo libero della ginnastica, alla sua quarta partecipazione all'Olimpiade. Non mancheranno poi i servizi e le opinioni sulla magica doppietta tutta d'oro firmata ieri da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto.

La trasmissione, partita con il freno a mano, puntata dopo puntata è cresciuta negli ascolti e nello share, complici sia alcuni risultati degli italiani a Tokyo, ma anche uno spirito frizzantino che si respira in tutto lo studio. Autentica mattatrice Sara Simeoni: la campionessa, vincitrice di medaglie olimpiche e mondiali ha da subito mostrato una verve non scontata e un’ottima capacità nell’inserirsi nei tempi della trasmissione con battute e considerazioni personali, che hanno quasi sempre aggiunto qualcosa al racconto che si stava facendo in studio. Il ballo scatenato con Elisa Di Francisca ha rappresentato poi la ciliegina sulla torta. L’ex saltatrice si candida già a volto televisivo rivelazione di questa competizione olimpica. Bene anche Chechi nelle sua analisi, mai banali e spesso capace di portare alla ribalta punti di vista per niente scontati e sempre molto interessanti.

Nella puntata di oggi non mancheranno collegamenti con Casa Italia e con le famiglie dei medagliati azzurri. Probabile anche la presenza di qualche ex campione di atletica leggera tra gli ospiti (magari Stefano Tilli in collegamento), mentre in studio potrebbero esserci qualcuno tra Domenico Fioravanti, Consuelo Mangifesta e, anche in collegamento, Elisa Di Francisca.

