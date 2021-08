Stasera in tv 2 agosto su Canale 5 c'è il film Terapia di coppia per amanti: la trama

02 agosto 2021 a

Stasera in tv, lunedì 2 agosto, su Canale 5 c'è il film "Terapia di coppia per amanti". Ecco la trama e alcune anticipazioni su questa pellicola realizzata nel 2017 ma che solo oggi debutta sul piccolo schermo.

I protagonisti sono Ambra Angiolini e Pietro Sermonti e, insieme a loro, nel cast ci sono anche Sergio Rubini, Anita Kravos, Franco Branciaroli, Anna Ferzetti ed Eugenia Costantini. Il film parla di due adulti sposati che si ritrovano uniti da una passione incontrollabile e da un amore coriaceo, particolarmente resistente alle intemperie. Viviana è sexy, vitale e intrigante, e ha un notevole talento per i discorsi intorcinati. È combattuta fra restare amante e alleviare così le infelicità matrimoniali o sfasciarsi la vita per investire in un'altra. Modesto è meno chic, decisamente più sboccato e sbrigativo nella formulazione dei concetti, ma abilissimo nell'autoassoluzione. Spara battute a sproposito per svicolare, e fa pure ridere. Moderatamente vigliacco, aspirerebbe alla prosecuzione a tempo indeterminato della doppia vita piuttosto che a un secondo matrimonio, visto che già il suo non è che gli piaccia granché.

Sulle altre reti, sempre in prima tv, c'è invece il film The Help su Rai 1, mentre su Rai 2 spazio alle gare e alle vittorie dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con "Il circolo degli anelli". Completa la programmazione delle reti Rai una puntata di Report su Rai 3, con alcuni dei migliori servizi mandati in onda in questa stagione invernale e primaverile. Sulle reti Mediaset, invece, su Rete 4 va in onda la seconda puntata del talk show di politica e attualità "Controcorrente", condotto da Veronica Gentili, che questa sera avrò il leader della Lega, Matteo Salvini, e il virologo Fabrizio Pregliasco tra gli ospiti principali. Su Italia 1 invece nuova puntata del meglio di Freedom - Oltre il confine, con servizi sui luoghi interdetti al pubblico visitati nel corso di quest'ultima stagione.

