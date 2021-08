Stasera in tv 2 agosto su Italia 1 c'è Freedom: anticipazioni e servizi

02 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 2 agosto, su Italia 1 tornano i viaggi di Freedom - Oltre il confine. Ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi che propone - sempre in replica, come nelle ultime settimane - i più bei viaggi e servizi realizzati nel corso dell'ultima stagione.

Salvini e Pregliasco ospiti di "Controcorrente" su Rete 4

Dal server del programma emergono le immagini più belle, arricchite da nuovi contenuti: la serata è dedicata alle scoperte e ai permessi speciali: un’occasione per vedere luoghi esclusivi chiusi al pubblico o conoscere storie di cui non si è parlato. Tra questi quelli nell'antico Egitto, dove alla troupe di Giacobbo sono state aperte le porte di siti chiusi al pubblico da parte delle autorità locali. Ma anche alcuni focus su aspetti e luoghi meno noti della storia italiana. Nonostante si tratti di repliche, come detto, sono sempre ottime occasioni per arricchire il proprio bagaglio culturale e fare dei viaggi virtuali in luoghi di straordinaria bellezza. Sulle altre reti, sempre in prima tv, c'è invece il film The Help su Rai 1, mentre su Rai 2 spazio alle gare e alle vittorie dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con "Il circolo degli anelli".

Freedom, quando Roberto Giacobbo rischiò di morire a causa del Covid

Completa la programmazione delle reti Rai una puntata di Report su Rai 3, con alcuni dei migliori servizi mandati in onda in questa stagione invernale e primaverile. Sulle reti Mediaset, invece, spazio alla commedia italiana con il film in prima tv su Canale 5 "Terapia di coppia per amanti", mentre su Rete 4 va in onda la seconda puntata del talk show di politica e attualità "Controcorrente", condotto da Veronica Gentili, che questa sera avrò il leader della Lega, Matteo Salvini, e il virologo Fabrizio Pregliasco tra gli ospiti principali.

Dall'opera lirica alle rovine d'Egitto: Freedom, oltre il confine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.