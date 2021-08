Nicole Daza, chi è la compagna di Marcell Jacobs. Con lei i due figli Anthony e Meghan

01 agosto 2021 a

Nicole Daza è la compagna di Marcell Jacobs, che oggi ha vinto la gara di atletica dei 100 metri, laureandosi come "l'uomo più veloce del mondo". Ecco chi è. Romana, ha conosciuto Jacobs da circa tre anni e ora hanno due figli. Nel 2019 è arrivato Anthony e l'anno successivo Meghan. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming. Jacobs, tuttavia, ha anche un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione quando lui aveva solo 19 anni.

Nicole ha un profilo Instagram aperto, dove pubblica diversi scatti, che vanno dai suoi look a momenti di vita familiare. Tra i due, per quanto se ne sa, è stato un vero e proprio "colpo di fulmine". Nicole lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, Marcell infatti è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole ha una sorella, Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini. Su Instagram conta oltre 10 mila fan, ma come tutte le mogli e compagne degli atleti delle Olimpiadi - come prima degli Europei per quanto riguarda i calciatori - la sua notorietà è destinata ad aumentare. E il primo indicatore sono proprio i follower sui social. Oggi, attraverso alcuni video delle storie di Instagram, ha mostrato come è stata seguita la gara di Marcell in famiglia, nonché la gioia dei piccoli di casa.

