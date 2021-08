Stasera in tv 1 agosto su rete 4 c'è il film The Other Wife - L'altra moglie: la trama

01 agosto 2021 a

Stasera in tv, domenica 1 agosto, su Rete 4 c'è il film "The other wife - L'altra moglie". Ecco alcune anticipazioni e la trama della pellicola del 2016, prodotta per la tv americana e trasmessa questa sera per la prima volta in Italia.

Kate crede di vivere un’esistenza serena ed appagata accanto ad un uomo che la ama. In realtà l’attende un’amara verità. Suo marito Billy ha una doppia vita: è sposato con un’altra donna, Deb, ed ha persino un figlio con lei. Ma le soprese non sono finite. Quando Billy muore in circostanze misteriose, Kate e Deb scoprono che l’uomo era coinvolto in un affare criminale e che doveva più di trentamila dollari alla mafia, che adesso ha bussato alla porta per riscuoterli. Kate e Deb quindi dovranno lavorare insieme per recuperare la somma e nel frattempo scappare dal sicario instancabile assoldato per ucciderle. Il film è diretto da Nick Lyon, con Kimberley Hews, Tonya Kay e Christine Sclafani nei panni dei protagonisti.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è il film "Si accettano miracoli" con Alessandro Siani e Fabio De Luigi su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è il consueto appuntamento con "Il circolo degli anelli", dedicato ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e alle gare di oggi e di domani degli atleti italiani. Su rai 3 sesta puntata di Kilimangiaro Estate, condotta come sempre da Camila Raznovich. Sulle reti Mediaset, invece, oltre a questo film in prima tv su rete 4, Canale 5 propone il sesto e settimo episodio della seconda stagione della serie Grand Hotel, mentre su Italia 1 c'è la sesta puntata dell'edizione 2019 di Colorado.

