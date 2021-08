Stasera in tv 1 agosto su Rai 3 c'è Kilimangiaro Estate: anticipazioni e ospiti

01 agosto 2021 a

Stasera in tv, domenica 1 agosto, su Rai 3 c'è un nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate. Ecco alcune anticipazioni sulla sesta puntata di questa edizione estiva, condotta come sempre da Camila Raznovich.

Anche questa sera continuerà il racconto del mondo attraverso la lente del viaggio. A partire dalle ore 21.20 la conduttrice, con il contributo dei suoi ospiti, proporrà una puntata ricca di documentari e di storie e curiosità dal mondo: temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture del pianeta. Il primo viaggio della serata sarà quello nell’evoluzione con Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. Tra gli altri ospiti, Max Casacci, chitarrista e fondatore dei Subsonica, Ilaria Gaspari, giovane scrittrice e astro nascente della filosofia italiana e, in collegamento da Lugano, la biologa marina Mariasole Bianco. Tanti i viaggi della puntata: Bali, con un documentario dalle immagini indimenticabili, Singapore, dove ci sarà in collegamento il politologo e consulente strategico Parag Khanna, e poi ancora, le Isole Lofoten, l’Ecuador, Kathmandu in Nepal, per arrivare infine in Malesia.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è l'appuntamento con le Olimpiadi e le gare di oggi e domani su Rai 2 con "Il circolo degli anelli", mentre su Rai 1 c'è il film "Si accettano miracoli" con Alessandro Siani e Fabio De Luigi. Sulle reti Mediaset, invece, c'è il film "The other wife - L'altra moglie" su Rete 4, mentre su Canale 5 ci sono due episodi della serie Grand Hotel II; su Italia 1, infine, replica della sesta puntata dell'edizione 2019 di Colorado. Sul La7, inoltre, il film del 1993 dal titolo "Letà dell'innocenza" con Daniel Day Lewis.

