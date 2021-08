Stasera in tv 1 agosto, su Rai 1 c'è il film Si accettano miracoli: la trama

01 agosto 2021 a

Stasera in tv, domenica 1 agosto, su Rai 1 c'è il film di Alessandro Siani, "Si accettano miracoli". Ecco trama e cast della pellicola uscita nel 2015.

Fulvio è l'unico dei tre fratelli Canfora ad aver lasciato il paese d'origine per andare a lavorare in città. Vicecapo del personale in una grande azienda licenzia senza rimorsi fino a che non è lui stesso ad essere licenziato e, dopo essere finito in carcere per aver picchiato il proprio superiore, viene affidato al fratello, da anni parroco del paese in cui sono cresciuti. Costretto in un luogo lontano da ogni modernità Fulvio decide di aiutare la chiesa locale in crisi di fondi inventandosi un miracolo: fa credere a tutti che la statua del santo piange. Accorrono così turisti e pellegrini riempiendo le tasche degli esercizi locali fino a che il Vaticano non decide di mandare qualcuno a certificare l'evento, momento in cui Fulvio dovrà confessare la truffa e tutto il paese si armerà per convincere gli inviati della Santa Sede della veridicità del miracolo inventato.

Nel cast, oltre a Siani, ci sono anche Fabio De Luigi, Serena Autieri, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo e Ana Caterina Morariu. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è l'appuntamento con le Olimpiadi e le gare di oggi e domani su Rai 2 con "Il circolo degli anelli", mentre su Rai 3 c'è la sesta puntata di Kilimangiaro estate. Sulle reti Mediaset, invece, c'è il film "The other wife - L'altra moglie" su Rete 4, mentre su Canale 5 ci sono due episodi della serie Grand Hotel II; su Italia 1, infine, replica della sesta puntata dell'edizione 2019 di Colorado.

