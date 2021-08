Elisabetta Gregoraci, ritorno con Flavio Briatore? Lei a Capri è sexy anche in pantofole | Foto

01 agosto 2021 a

Elisabetta Gregoraci continua a stupire su Instagram. I suoi follower (quasi 2 milioni) non possono far altro che apprezzare i suoi scatti social dove il suo fisico mozzafiato è spesso e volentieri esaltato al massimo. Come nel caso dell'ultima immagine pubblicata, dove appare in occasione della serata di gala a Capri: per la conduttrice di Battiti Live abito bianco da sogno, gambe super toniche, tacchi a spillo e forme perfette. Insomma, un autentico schianto, che a fine serata se ne va a "briglie sciolte", con la sostituzione dei tacchi (belli ma scomodi) a pantofole rigorosamente bianche.

Elisabetta è un fiume in piena durante questa estate. Grazie a Battiti live ha anche garantito uno spazio televisivo, ma è sui social che la sua immagine dilaga. Nell'ultima puntata la Gregoraci ha postato il suo look su Instagram e il mini abito in pelle blu ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan, anche quelli vip come Elisa D'Ospina e Francesco Oppini, quest'ultimo con lei nell'esperienza del Grande Fratello Vip 5. Ma non solo tv appunto, la Gregoraci ha anche messo in piedi un altro progetto social, incentrato sui vestiti trascurati e abbandonati in armadio.

"Finalmente posso svelarvi il progetto di cui vi avevo parlato - aveva scritto nella didascalia a corredo di un'immagine in cui appare come sempre bellissima -. Quante volte avete utilizzato un vestito una sola volta e poi abbandonato nell’armadio? Ecco la soluzione. Abiti stupendi a noleggio per tutti. Andate a curiosare e fatemi sapere qual è il vostro preferito, sono troppo curiosa. Un sogno che si avvera per tutte".

Intanto su di lei sono sempre più insistenti le voci su un clamoroso ritorno di fiamma con Flavio Briatore. La causa è da rivedere in uno scatto postato stavolta dall'imprenditore, in cui i due sono "vicini vicini" a pranzo durante la vacanza a Capri. Dal loro matrimonio hanno avuto il figlio Nathan Falco. Vedremo se il riavvicinamento sia anche dal punto di vista sentimentale o soltanto per mantenere i buoni rapporti da genitori del ragazzo.

