Diletta Leotta, il vestitino non nasconde nulla: seno in primo piano. Ai fan non sfugge il dettaglio hot | Foto

Incredibile Diletta Leotta. Anche quando fa pubblicità, sul suo profilo Instagram riesce a sfoderare sempre la sua sensualità. E così è stato anche per l'ultimo post, dove ha annunciato un nuovo acquisto: "Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania - ha scritto nella didascalia -. Tra il mare, la città e l’Etna che si fonde con l’innovazione tecnologica e architettonica di un edificio esclusivo".

Poi tutti i vari tag pubblicitari, ma è inutile evidenziare come la gran parte degli 8 milioni di follower della conduttrice Dazn si sia concentrata su altro. Il mini vestito floreale indossato da Diletta praticamente non ha nascosto nulla, con seno in primo piano e dettaglio hot che non è sfuggito ai fan più attenti.

Diletta Leotta quindi continua a non curarsi delle voci sulla rottura (data praticamente per certa da molti siti di gossip e non solo) tra lei e il fidanzato Can Yaman. In vacanza ormai da giorni in Sardegna, ha pubblicato recentemente anche una foto in cui è apparsa sorridente e come al solito super sexy, in un vestito bianco che ha esaltato le sue curve esplosive, soprattutto l'ormai celeberrimo dècolletè. "Holiday", "Vacanza", il testo della didascalia che accompagnava l'immagine. Tra i commenti c'era pure quello di Rossella Fiamingo, la spadista azzurra bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella prova a squadre: "Il tuo sorriso", con tanto di emoji con i cuori, a suggellare una amicizia ormai sempre più solida. Intanto, tornando alla sua situazione sentimentale, molti siti specializzati sono convinti che la storia con Can Yaman sia finita. Non si vede più l'anello di fidanzamento nelle mani di lei e i due, dopo il viaggio in Turchia, hanno optato per vacanze separate. Il silenzio della coppia poi ha alimentato ulteriormente le voci, ma è altrettanto vero che la serenità dimostrata in questi scatti social da Diletta tende a escludere una separazione traumatica.

Oltre a queste, ci sono ulteriori voci su Daniele Scardina, l'ex di Diletta. Il pugile infatti avrebbe già mollato la showgirl Cristina Buccino perché non riuscirebbe a lasciarsi andare, ancora innamorato della conduttrice Dazn. E se le voci sulla fine tra la Leotta e Can Yaman fossero vere, chissà se potrà essere possibile un ritorno di fiamma.

