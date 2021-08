Linea Verde Estate, domenica 1 agosto su Rai 1 viaggio in Calabria tra Scilla e l'Aspromonte

01 agosto 2021 a

Linea Verde Estate torna domenica 1 agosto a partire dalle ore 12.20 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sul viaggio di oggi, che porterà i telespettatori in Calabria, tra Scilla e l'Aspromonte. Marco Bianchi e Angela Rafanelli andranno lungo la Costa Viola: al porticciolo di Chianalea, attendendo l’arrivo dei pescherecci, il fascino della pesca al pesce spada, una vera e propria caccia in cui l’astuzia dell’uomo si confronta con la forza e la velocità del pesce, e le prelibate ricette della signora Concetta. Paesaggio e mito: proteso sullo stretto di Messina, storia e leggende del maestoso castello Ruffo, una delle più suggestive fortificazioni della Calabria.

Dalle Grotte Marine di Tremusa, eloquenti testimonianze geologiche di milioni di anni fa, ai terrazzamenti dell’agricoltura e della viticoltura eroica: nel cuore dell’Aspromonte, alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale. La "calabrese" che fece della musica la sua più grande provocazione: in vespa per le vie di Bagnara Calabra, il paese natio di Loredana Bertè, una delle maggiori interpreti femminili della storia musicale del nostro paese e personaggio simbolo della battaglia femminile. Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare, e la terra sembra navigare sulle acque: a Solano Superiore, con il pastore Nicola, l’allevamento delle pecore e la produzione del canestrato, prelibato formaggio dalla crosta dura e scura e dal gusto aromatico e intenso.

Una crescita rigogliosa grazie a un microclima unico, l’utilizzo di pali esclusivamente di castagno a sostegno della pianta, un ingrediente fondamentale della tradizione culinaria locale: a Gambarie, a 1.260 metri sul livello del mare, nel meraviglioso contesto del rifugio Biancospino, la coltivazione del fagiolo pappaluni, esclusivo dell’Aspromonte. Un prezioso gioiello incastonato tra le rocce del monte Sant’Elia: a Palmi, circondati da un magnifico scenario naturale, la leggenda dello scoglio dell’ulivo.

