Michelle Hunziker, allenamento per glutei sodi con 125 kg all'hip trust: il video su Instagram

Michelle Hunziker, duro allenamento per glutei sodi con ben 125 kg di hip trust. La presentatrice e showgirl ci tiene a mantenersi sempre in forma e il focus sui glutei e il lato b è stato sempre un suo forte. Sulle sue storie di Instagram ha pubblicato un video dove si vedono alcune ripetizioni all'hip trust con il ragguardevole peso di 125 kg, grosso modo il doppio del suo peso corporeo.

La bella Michelle, 44 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, è una regina del fitness social e non si risparmia mai nei vari workout. Nello specifico, questo allenamento vede un bilanciere olimpionico da 25 kg poggiato all'altezza delle anche, caricato con quattro dischi di ghisa da 25 kg ognuno. Il movimento vede una contrazione del glutei sollevando e abbassando il bacino, mantenendo questa contrazione per alcuni secondi, così da sollecitare maggiormente il distretto muscolare interessato. Un esercizio tutt'altro che banale sia per il carico sollevato che per l'esecuzione in tensione.

