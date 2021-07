Stasera in tv su Rai 3 il film Tutti lo sanno: trama e cast

31 luglio 2021 a

Stasera in tv, sabato 31 luglio, su Rai 3 c'è il film "Tutti lo sanno". Ecco alcune anticipazioni su questo film uscito nei cinema nel 2018 e che è trasmesso in prima tv in Italia. La trama del film, che ha come protagonista Penelope Cruz, vede Laura che ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della sorella.

Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per una stagione. L'accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Laura viene rapita. Una sparizione che fa cadere le maschere in famiglia e in piazza dove "tutti sanno". Nel cast ci sono Javier Bardem - che con la Cruz ha recitato anche nel film sulla vita di Pablo Escobar -, Ricardo Darìn, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Minguez ed Eduard Fernandez.

Sulle altre principali reti tv, sempre in prima serata, c'è la quarta puntata di The Voice Senior su Rai 1, lo speciale sulla giornata dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 "Il circuito degli anelli" su Rai 2, mentre su Canale 5 va in onda la commedia di Enrico Vanzina, "Sapore di te". Su Rete 4, invece, gli episodi in prima tv della soap opera "Una vita", mentre su Italia 1 c'è la diretta della partita di calcio tra Monza e Juventus che mette in palio l'edizione 2021 del trofeo "Luigi Berlusconi", dedicato alla memoria del padre dell'attuale presidente del Monza, ed ex premier, Silvio.

