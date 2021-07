Stasera in tv 31 luglio su Canale 5 c'è il film Sapore di te: trama e cast

31 luglio 2021 a

Stasera in tv, sabato 31 luglio, su Canale 5 va in onda il film "Sapore di te". La pellicola diretta da Carlo Vanzina è uscita nelle sale cinematografiche nel gennaio 2014 ed è una commedia divertente all'italiana, con diversi attori molto amati dal grande pubblico. Ecco di seguito trama e cast.

Forte dei Marmi non è cambiata: ogni anno per trent'anni, stessa spiaggia, stesso mare, stessi personaggi. Che siano gli anni Sessanta o gli anni Ottanta poco importa, cambia la musica ma non le pulsioni primarie, quelle che portano i ragazzi ad innamorarsi delle ragazze, i mariti a tradire le moglie, gli onorevoli a delinquere e la piccola borghesia ad emergere con ogni mezzo. Alberto Proietti è uno di questi, venditore di moda giovane con un negozio a San Giovanni che vorrebbe avere una licenza per via del Corso e per questo sfrutta la conoscenza con un onorevole craxiano di politica e napoletano di nascita che ama piacere alle donne promettendo favori a destra e a manca. Poi c'è Armando che vorrebbe essere come lo Steve McQueen di Vasco Rossi, orfano di padre, ne gestisce il negozio di antiquariato, ma corre dietro a qualsiasi gonna, fino a quando non incontra i jeans attillati di Anna che lo porta a cambiare. Nel cast ci sono Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Giorgio Pasotti e Serena Autieri.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la quarta puntata di The Voice Senior su Rai 1, mentre su Rai 2 c'è "Il circuito degli anelli", dedicato alle gare appena concluse di questo ottavo giorno dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e alla presentazioni di quelle di domani. Su Rai 3 il film in prima tv "Tutti lo sanno", mentre su Rete 4 la soap opera "Una vita". Su Italia 1 la partita Monza-Juventus, valida per il trofeo Luigi Berlusconi, mentre su La7 altri episodi della serie Downtown Abbey.

