Ivana Spagna, dramma alluvione: il fango sommerge la sua villa. Il video: "Pazzesco"

L'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona del lago di Como, non ha risparmiato neanche la villa di Ivana Spagna. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall'alluvione. "E adesso si pulisce" dice la cantante mentre spazza via con un scopa fango e detriti, aiutata dai suoi vicini di casa. Un autentico disastro quello provocato dall'alluvione nel Comasco. Il giardino della cantante è stato letteralmente deturpato e distrutto, con il fango alto in alcuni punti anche mezzo metro.

La cantante, originaria della provincia di Verona (Valeggio sul Mincio), da anni abita sul lago di Como. Così nei giorni scorsi ha pubblicato alcuni video della situazione in cui si trovava la sua villa. Tantissimi i commenti dei fans su Instagram che, ancora una volta, apprezzano l’umiltà dell’artista e condividono il suo pensiero sulla difficile situazione causata dal maltempo. “Mi dispiace molto. Ma l’umiltà di una donna che ha cavalcato le classifiche e i palchi di tutto il mondo e continua a farlo, impermeabile, scopa e via! Grande donna, una di noi”, ha sottolineato un utente. “Mamma mia che disastro“, aggiunge un altro. E ancora: “Quanto mi dispiace, meno male che state bene” un altro ancora.

La cantante (e cantautrice) è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggior successo commerciale all'estero. Classe 1954, ha compiuto 66 anni lo scorso dicembre, ha raggiunto la notorietà con Easy Lady che diventa un autentico tormentone scalando le classifiche musicali in diversi Paesi. Nel 1987 con Call Me è addirittura al secondo posto della classifica britannica, la posizione più alta mai raggiunta da una cantante italiana in Inghilterra. Ha venduto oltre 10 milioni di dischi ed è l'ultima donna ad aver vinto il Festivalbar. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo - segnando un passaggio a canzoni più melodiche lasciando il pop - con il brano Gente come noi e conquista il terzo posto e la canzone raggiunge la top 5 dei singoli più venduti in Italia. Premiata con il disco d'oro alla carriera da Fmi, negli ultimi anni grande successo hanno avuto anche i duetti con l'amica Loredana Bertè.

