Oroscopo di Paolo Fox, la settimana 2 - 8 agosto 2021: la classifica dei segni zodiacali | Video

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la prima settimana di agosto, ossia da lunedì 2 a domenica 8. Il noto astrologo è stato come di consueto ospite di Uno Weekend su Rai 1 e per rivedere il video con la classifica di tutti i segni zodiacali è possibile cliccare questo link (dal minuto 26).

All'ultimo posti i Gemelli: secondo Fox "avete una grande voglia di parlare ma c'è il rischio di farlo troppo e fare danni. Vi attendono giornate pesanti ma evitate anche le distrazioni; in amore è un periodo in cui stare attenti". Al penultimo posto la Bilancia: "Siete persone molto buone e cercate di non far arrabbiare nessuno, ma quando tocca a voi farlo però sono cavoli. Vi attendono giornate pesanti". I Sagittario, invece, sono "molti strani in amore, anche se siete in vacanza, perché avete i sentimenti in uno stato confusionale, mentre per quanto riguarda il lavoro il periodo migliore sarà quello dell'ultima parte dell'anno". Seguono poi i Pesci, che sono "un segno romantico che si immedesima molto nei rapporti, ma ora in amore e sul lavoro vivrete alcune contrarietà e sarete costretti a fare dei passi indietro". Gli Scorpione, invece, vivranno giorni caratterizzati da uno stato di "permalosità, con il rischio di sbottare e diventare aggressivi quando esternate i vostri sentimenti".

Tocca poi all'Acquario: "siete il segno dell'invenzione e del futuro, ma ora ne avete anche paura a causa di Saturno, che porta cambiamenti nella vostra vita". Giorni positivi per il Toro che vedrà "un po' di ruggine nelle trattative ma giornate felici in amore grazie a Venere che vi renderà pronti a perdonare". Per il Cancro "settimana di passione in vista del 2022 che sarà il vostro anno e vedrà un evento molto importante in amore o sul lavoro". Al quarto posto l'Ariete, che vivrà "martedì e domenica giornate molto interessanti, con un'attitudine tenace, forte, determinata". Terzo posto per il Leone "che a causa di Saturno opposto dovrà fare scelte drastiche, che porteranno a cambiare modo di vivere o di lavorare, ma che vede comunque una settimana interessante". Al secondo posto la Vergine, che è attesa da "accordi, contratti o novità positive: l'invito è quello di concludere entro quest'anno le cose che più vi interessano". Primo posto per il Capricorno, che vive questi giorni "al massimo delle proprie potenzialità, con un'ambizione positiva e Venere e Giove a favore, che portano saggezza e tranquillità".

