Stasera in tv, 31 luglio, Il Circolo degli Anelli su Rai2: tutti gli ospiti di Alessandra De Stefano

Appuntamento ormai consueto con Il Circolo degli Anelli, anche oggi sabato 31 luglio 2021. Il magazine sportivo protagonista tutte le sere fino alla fine dell'Olimpiade, l'8 agosto, su Rai2 a partire dalle 21,20. Gli ospiti di Alessandra De Stefano, su tutti gli opinionisti fissi Jury Chechi e Sara Simeoni, parleranno ovviamente delle emozioni di giornata, a partire dalle medaglie di giornata. E non solo, oggi grande spazio alla superba prestazione di Marcell Jacobs nei 100 metri: l'azzurro nato in Texas ha firmato il nuovo record italiano e ora sogna l'impresa a Tokyo.

La Rai copre l'evento in maniera poderosa. In totale, Rai2 mostrerà infatti 200 ore di gare in diretta oltre a rubriche e approfondimenti su Rai Sport, Radio1 e Radio2. Insomma, sarà un’estate tutta votata allo sport olimpico raccontata dalla televisione di Stato grazie a un vero e proprio plotone di professionisti spediti in Giappone: a Tokyo sono in 45 tra giornalisti e telecineoperatori, 11 opinionisti e 171 tra personale di segreteria e di personale di produzione.

Una delegazione complessiva di 227 persone che lavorerà per raccontare ai telespettatori in maniera completa e professionale ogni risultato, ogni impresa, ogni podio azzurro. E obiettivamente in questi primi giorni l'Italia se la sta cavando benissimo. Il circolo degli anelli è condotto in studio da Milano dalla giornalista napoletana Alessandra De Stefano. Al suo fianco, nel ruolo di ospiti fissi dello programma, ci sono appunto due monumenti dello sport italiano: Jury Chechi oro ad Atlanta 1996 agli anelli e Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980. Possibili gli interventi di Domenico Fioravanti e Elisa Di Francisca, rispettivamente a commentare le gare di nuoto e scherma.

