Linea Blu, oggi sabato 31 luglio le telecamere di Rai1 nella Marche: alla scoperta del Conero

Appuntamento, oggi sabato 31 luglio 2021, con Linea Blu, il format in onda su Rai1 (dalle ore 14) che ormai da 20 anni racconta la bellezza del nostro mare, la sua fragilità, la sua importanza non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato. L'obiettivo principale di Linea Blu è quello di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza, valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un'Italia insulare talvolta dimenticata. Anche quest'anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo.

L'entroterra è uno scrigno di piccoli borghi: opportunità per un turismo più lento

Nella puntata in onda oggi le telecamere della Rai saranno nelle Marche: focurs sui circa 6000 ettari di area protetta tra i territori di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo, contraddistinti dalla presenza del Monte Conero, promontorio di 572 metri a picco sull'Adriatico, unico nel suo genere da Trieste al Gargano. E' il Parco Regionale Naturale del Conero. Il programma racconterà la costa, con le sue peculiarità geologiche, ma scenderà anche sui fondali per documentare come un relitto navale sia diventato un paradiso di biodiversità.

Riviera del Conero: natura, storia e tradizioni per rilassarsi e sognare

Donatella Bianchi, inoltre, seguirà il corso dell'acqua che dal Monte Conero, attraverso opere ingegneristiche secolari, arriva nel cuore di Ancona e Numana. Un viaggio sotterraneo che ricorderà ancora una volta l'importanza dell'acqua nella storia dell'uomo. Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo. Questa settimana il suo viaggio comincerà dal borgo di Vasto, per poi raggiungere in mountain bike la costa dei trabocchi. Insomma un'altra puntata da non perdere alla scoperta di quelle eccellenze che l'Italia ha in abbondanza sparse lungo tutto lo stivale.

I sentieri per chi a piedi non teme le distanze: il Gaba è lungo 100 chilometri

