Oroscopo del Corriere di sabato 31 luglio 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di sabato 31 luglio 2021.

ARIETE

La tua naturale autostima desta impressione sugli altri. Tuo malgrado, ti ritrovi al centro dell'attenzione: cerca di sfruttare al massimo la tua visibilità.

TORO

Lascia libero sfogo alla tua ispirazione: alcune idee potranno essere concretizzate se saprai cogliere in modo proficuo le opportunità.

GEMELLI

Si prospetta una bella giornata: le situazioni problematiche svaniscono e viene fuori la tua capacità di essere una guida per il gruppo.

CANCRO

Qualcosa di inaspettato può cambiare i tuoi piani. L’aspetto migliore della giornata sarà caratterizzato dalle azioni di una persona che ti è vicina.

LEONE

La consapevolezza di ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per rimanere in condizioni ottimali ti renderà felice. Il tuo benessere emotivo sarà al top.

VERGINE

Oggi è la giornata giusta per condividere una passione con una persona che ammiri e in generale per dedicarsi attivamente alle relazioni sociali.

BILANCIA

Al centro dei tuoi pensieri, più che le vacanze, ci saranno i membri della tua famiglia, per i quali sei preoccupato. Servono distrazioni.

SCORPIONE

Oggi sarai molto impegnato e ti dimostrerai multitasking. Dovrai concentrarti e perfezionare i dettagli affinché tutto ti riesca al meglio.

SAGITTARIO

Esprimere idee sul tuo futuro potrebbe essere il leitmotiv della tua giornata. L'intuito non ti manca, neppure gli amici con cui confidarsi.

CAPRICORNO

L'ambizione ti indurrà ad avventurarti puntando sempre verso l'alto. La tua energia e il tuo entusiasmo sono al top oggi, così come il tuo carisma.

ACQUARIO

Ascolta la flebile voce saggia dentro di te: un segnale ti ricorderà di amare la tua individualità ed è così che abbraccerai l'anticonformismo.

PESCI

La giornata porta nuove idee e conoscenze intriganti. Allarga la tua cerchia sociale e fissa obiettivi che ti stimolino ad essere intraprendente.

