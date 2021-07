Diletta Leotta hot, gambe in bella vista e seno esplosivo. Can Yaman sempre più lontano | Foto

30 luglio 2021 a

Diletta Leotta continua a non curarsi delle voci sulla rottura (data praticamente per certa da molti siti di gossip e non solo) tra lei e il fidanzato Can Yaman. In vacanza ormai da giorni in Sardegna, ha pubblicato una foto in cui appare sorridente e come al solito super sexy, in un vestito bianco che esalta le sue curve esplosive, soprattutto l'ormai celeberrimo dècolletè. "Holiday", "Vacanza", il testo della didascalia che accompagna l'immagine.

Tra i commenti c'è pure quello di Rossella Fiamingo, la spadista azzurra bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella prova a squadre: "Il tuo sorriso", con tanto di emoji con i cuori, a suggellare una amicizia ormai consolidata.

Anche qualche giorno fa, Diletta aveva fatto volare la fantasia dei suoi 8 milioni di follower. Inquadrata da lontano mentre era impegnata in una sessione di yoga, i fan tuttavia hanno potuto apprezzare la vasca idromassaggio che caratterizza il giardino nell'hotel Abi D'Oru a Porto Rotondo. Senza dimenticare come i più attenti si fossero concentrati anche sul look e sul fisico della Leotta. Che come sempre era pazzesco tra curve esplosive e gambe super toniche.

Per quanto riguarda il look, gli shorts leopardati sono apparsi in quella circostanza sexy più che mai. Molti siti specializzati sono convinti che la storia con Can Yaman sia finita. Non si vede più l'anello di fidanzamento nelle mani di lei e i due, dopo il viaggio in Turchia, hanno optato per vacanze separate. Il silenzio della coppia alimenta ulteriormente le voci, ma è altrettanto vero che la serenità dimostrata in questi scatti social da Diletta tende a escludere una separazione traumatica. Molti hanno sempre ritenuto fasulla la storia d'amore tra l'attore turco e la conduttrice Dazn, vedremo tuttavia in seguito se le voci insistenti sulla rottura saranno confermate o meno. Intanto godiamoci lo spettacolo del fisico di Diletta.

