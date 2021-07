House of Gucci: ecco il trailer del film con Lady Gaga. Rivelati data di uscita e cast di attori stellari

30 luglio 2021 a

Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons, Adam Driver, Al Pacino. E come regista Ridley Scott, uno che ha già filmato capolavori assoluti come Il Gladiatore, Le Crociate e Blade Runner. Un cast stellare, dunque, è stato messo in campo per il nuovo film sulla vita (e morte...) di Maurizio Gucci, nelle sale a partire dal 24 novembre 2021. Rivelati dunque il trailer e i character poster: Lady Gaga interpreterà la femme fatale Patrizia Reggiani, subito soprannominata Lady Gucci, mentre ad Adam Driver spetterà impersonare Maurizio Gucci. Il resto della famiglia del grande imprenditore sarà interpretato da un irriconoscibile Jared Leto insieme a Jeremy Irons e Al Pacino.

La trama segue gli eventi che portarono nel 1995 Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, ad essere la mandate dell'assassinio del marito, imprenditore e in quel momento presidente dell'omonimo brand di moda. Ma la pellicola racconterà anche l'universo patinato e irreale dell'alta moda, fatto di chalet in montagna, aperitivi chic, abitudini sofisticate e lusso, a cui spesso si accompagnano tradimento e follia.

Le riprese principali del film sono iniziate a Roma alla fine di febbraio, poi il set si è spostato nelle città di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in particolare nel comprensorio delle Alpi valdostane, che sono state utilizzate per ricreare St. Moritz al confine con la Svizzera. Ma come ambientazione non potevano mancare anche Firenze, il Lago di Como e Milano.Infine il set è tornato a Roma per girare alcune scene in Via Condotti, mecca della moda italiana. Le riprese si sono concluse l'8 maggio. Lady Gaga, di origini italiane, ha voluto omaggiare i suoi fan con un post molto caloroso:

A seguire il cast al completo:

Lady Gaga: Patrizia Reggiani

Adam Driver: Maurizio Gucci

Jared Leto: Paolo Gucci

Jeremy Irons: Rodolfo Gucci

Salma Hayek: Giuseppina Auriemma

Al Pacino: Aldo Gucci

Jack Huston: Domenico De Sole

Reeve Carney: Tom Ford

Camille Cottin: Paola Franchi

Mădălina Diana Ghenea: Sophia Loren

Mehdi Nebbou: Said

Miloud Mourad Benamara: Omar

