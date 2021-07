Stasera in tv 30 luglio su Rai 3 c'è La grande storia dedicata alla Regina Elisabetta d'Inghilterra

30 luglio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 30 luglio, su Rai 3 tornano le puntate del programma "La grande storia", condotto da Paolo Mieli. La puntata di oggi è dedicata alla regina d'Inghilterra, Elisabetta II, e alla monarchia inglese.

La sovrana britannica più longeva con i suoi 69 anni in carica, capace di affrontare i grandi cambiamenti e drammi del Novecento. Elisabetta II è la protagonista di "Dio salvi la regina", in onda in prima serata a partire dalle 21.20. Paolo Mieli racconta la gioventù della figlia maggiore di Giorgio VI, poi l’ascesa al trono, i momenti chiave della sua vita da sovrana, tra diplomazia internazionale, politica e scandali familiari di casa Windsor fino ai fatti recenti, tra la pandemia e la morte del marito Filippo di Edimburgo. La figura di Elisabetta II viene inquadrata anche attraverso il confronto con un’altra grande sovrana, l’austera regina Vittoria, e uno sguardo su le luci e le ombre del passato coloniale, dall’espansione alla progressiva indipendenza dei territori, primo fra tutti l’India. L’inviato nella storia, Fabio Toncelli, infine, racconta i luoghi da cui è partita in Italia la decisiva spinta alla rivoluzione industriale grazie a una intuizione avuta proprio nella Gran Bretagna ottocentesca da Alessandro Rossi, imprenditore a capo della storica azienda veneta Lanerossi.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la quarta puntata di Top Dieci su Rai 1, "Il circolo degli anelli" su Rai 2 (dedicato alla giornata dei Giochi olimpici di Tokyo 2020), il programma di approfondimento "Il terzo indizio" su Rete 4 (condotto da Alessandra Viero) e il telefilm storico e biografico a puntate "Ines dell'anima mia" su Canale 5.

