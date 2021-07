Covid, polemica social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano: "Sei stato ricoverato". La replica: "Falso"

29 luglio 2021 a

Covid, polemica social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano. Prima la giornalista e blogger ha pubblicato un tweet contro l'attore romano: "Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male".

Secca la replica dell’artista, che su Facebook ha risposto: "In un tweet la sig.ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona". Contattato dall’Adnkronos, Enrico Montesano fa sapere di non aver mai insultato nessuno: "Non ho mai usato toni aggressivi nè screditato nessuno. Sono per non demonizzare nessuno e per non essere demonizzato. Chi vuole vaccinarsi è libero di farlo, ma si rispetti anche chi non vuole". Per Montesano, "viviamo in un momento delicato, di nevrosi collettiva. Faccio un invito alla calma e al ragionamento. Per questo mi sia consentito di ritornare su una lettura che feci in agosto del 2020 del professor Agamben. Nella sua opera ’A che punto siamo?’ c’è scritto questa frase che trovo straordinaria: ’quella che stiamo vivendo, prima di essere un’inaudita manipolazione delle libertà di ciascuno, è infatti una gigantesca operazione di falsificazione della verità’", ha concluso.

Parlando delle manifestazioni di questi giorni contro il Green Pass, che per Montesano è un "limite alla libertà", l’artista dichiara che prenderà parte a quella di domani a Roma: "Da semplice cittadino, senza intervenire, sono presente ai raduni di ’Io apro' e domani sarò a quello indetto all’Esquilino".

