Oroscopo del Corriere di venerdì 30 luglio 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di venerdì 30 luglio 2021

ARIETE

Oggi non sarà facile venire a capo di una situazione, ma riuscirete a sfoderare atutte le vostre armi, soprattutto tutte le vostre capacità strategiche.

TORO

Oggi c'è già aria di festa e la serata si preannuncia particolarmente gradevole: dovete soltanto seguire il flusso e alla fine sarete ricompensati.

GEMELLI

Se oggi foste soli al mondo, potreste essere le persone più felici del pianeta: la presenza degli altri vi ostacolerà, ma con pazienza ve la caverete.

CANCRO

Giornata di pulizie, più virtuali che reali: dovete schiarirvi le idee e cancellare le scorie del passato, altrimenti il caos incombe su di voi.

LEONE

La benzina nel vostro motore sarà costituita dai nuovi obiettivi da raggiungere: fissare dei traguardi sarà importante per darvi le motivazioni necessarie.

VERGINE

Il romanticismo sarà il faro della vostra giornata: se siete in coppia, ne avrete solo da guadagnare conoscendo il partner. Più dura per i single.

BILANCIA

L'opposizione della Luna non vi aiuta: è come se vi sentiste bloccati da un muro immaginario che non vi fa andare avanti. Provate a sfondarlo.

SCORPIONE

La capacità di far tesoro degli errori commessi in passato non è da tutti: oggi farete vostra la saggezza di alcune parole che avete ascoltato.

SAGITTARIO

Il sorriso sarà la vostra guida e l'arma vincente per risultare terribilmente affascinanti. Lo spirito positivo vi accompagnerà per tutta la giornata.

CAPRICORNO

Oggi sarà fondamentale il sostegno del vostro partner e, in generale, dei vostri cari: l'amore potrà rendere più sopportabile il peso di un'ingiustizia.

ACQUARIO

Oggi potreste essere costretti a navigare in mare aperto, ma per fortuna non sarete da soli: il sostegno di amici o parenti sarà fondamentale.

PESCI

Potreste assistere a una discussione pesante e avere voglia di intervenire per fare da pacieri, ma è possibile che decidiate di non prendere posizione

