Battiti Live 2021, anticipazioni e ospiti della terza puntata del 29 luglio su Italia 1

29 luglio 2021 a

a

a

Terza puntata di Battiti Live 2021 questa sera, giovedì 29 luglio, su Italia 1 in prima serata. Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti di oggi di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e la scaletta dei cantanti.

Elisabetta Gregoraci, mini vestito sexy in pelle: gambe e lato b da sogno. Oppini scatenato | Foto

Questi gli artisti che si esibiranno nella terza puntata: Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”; Purple Disco Machine; Bob Sinclair; Emma; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Mr. Rain; Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole”; Il Tre; i Sottotono; Fred De Palma; Ermal Meta; Takagi e Ketra con Giusy Ferreri; Gaia. Protagonisti delle esibizioni on the road dalle altre città pugliesi collegate saranno, invece, Alvaro Soler, da Bari; Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto. Nuova serata di grande musica e divertimento assicurato, quindi, con la terza puntata dello show che durerà altre due settimane, per quello che è diventato ormai una sorta di Festivalbar degli anni Venti del terzo millennio.

Battiti Live, la seconda tappa: tra gli ospiti di Elisabetta Gregoraci anche Ermal Meta e Baby K

Per il secondo anno di seguito, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Ovviamente tutto questo è legato alle condizioni necessarie di sicurezza legate alla pandemia di Covid.

Elisabetta Gregoraci, ingresso trionfale al Twiga: look mozzafiato tra tavole da surf e dolci | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.