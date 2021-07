Francesco Gabbani, operazione alle corde vocali in Germania: l'annuncio ai fan su Instagram

29 luglio 2021 a

Francesco Gabbani ha subito un'operazione alle corde vocali in Germania. A dare l'annuncio è stato lo stesso cantante, che poco fa, sul proprio profilo Instagram, ha confessato di aver superato i postumi dell'intervento, avvenuto dopo il concerto all'Arena di Verona del 4 luglio, tutto assolutamente "top secret".

"Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali.

La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso! Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!", ha scritto.

Ora il vincitore dell'edizione 2020 di Sanremo potrà riprendere il suo tour, per cui sono già in vendita i biglietti, tornando a proporre i suoi successi in giro per l'Italia, con le prossime date già in calendario per la primavera. In pochi minuti migliaia di follower hanno commentato la notizia. Qualcuno, tra loro, aveva notato la poca presenza social di Gabbani nell'ultimo periodo, anche se l'autore di Occidentalis Karma, ad onor del vero, non è mai stato un assiduo "pubblicatore" di contenuti social.

