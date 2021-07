Elisabetta Gregoraci, mini vestito sexy in pelle: gambe e lato b da sogno. Oppini scatenato | Foto

29 luglio 2021 a

Elisabetta Gregoraci sempre più mozzafiato. La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore ha postato infatti il look di giovedì 29 luglio per la terza puntata in onda su Italia1 di Battiti live, il programma musicale dell'estate che di fatto rappresenta un mini Festivalbar. Un mini vestitino in pelle blu, che esalta le gambe super toniche e il lato b della splendida showgirl, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5.

La Gregoraci è stata immortalata poi durante l'intrattenimento al centro del palco con il coconduttore Alan Palmieri e i vari ospiti della serata, da Clementino a Emma Marrone, in cui Elisabetta si distingue in maniera impeccabile.

Ma non solo tv, la Gregoraci ha anche messo in piedi un altro progetto social, incentrato sui vestiti trascurati e abbandonati in armadio. "Finalmente posso svelarvi il progetto di cui vi avevo parlato - ha scritto nella didascalia a corredo di un'immagine in cui appare come sempre bellissima -. Quante volte avete utilizzato un vestito una sola volta e poi abbandonato nell’armadio? Ecco la soluzione. Abiti stupendi a noleggio per tutti. Andate a curiosare e fatemi sapere qual è il vostro preferito, sono troppo curiosa. Un sogno che si avvera per tutte".

Gli hashtag sono #pleasedontbuy e #rentyourdream. Lei in nero con scollatura mozzafiato rende decisamente tutto più interessante.

Sabato sera 24 luglio la stessa Elisabetta aveva fatto impazzire i suoi quasi 2 milioni di follower con un completo rosa molto sexy, con top e minigonna, senza dimenticare ovviamente i sandali con tacchi alti. In un'altra immagine altra posa a piedi nudi, con sguardo sensuale. Altra valanga di like. Nell'ultima serie di scatti pubblicati compaiono i commenti entusiasti di Francesco Oppini (non è la prima volta), Matilde Brandi ed Elisa D'Ospina, un'autentica fan della conduttrice, che spesso e volentieri interviene a ogni foto postata dall'ex signora Briatore.

