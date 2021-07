Stasera in tv 29 luglio su Canale 5 c'è il film sulla storia vera di Nelson Mandela

29 luglio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 29 luglio, in prima serata su Canale 5 c'è il film "Mandela: la lunga marcia verso la libertà". La pellicola, uscita nel 2013, racconta la vera storia del leader del Sudafrica nel difficile processo di indipendenza del Paese. I telespettatori potranno così conoscere meglio la storia di Nelson Mandela, dall'infanzia in un piccolo villaggio al suo insediamento come primo presidente democraticamente eletto del Sud Africa.

Nel cast ci sono Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, e Fana Mokoena. Antagonista, con il predecessore Frederik de Klerk, dell'apartheid e insieme a questi insignito del premio Nobel per la pace nel 1993, Mandela fu il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire tale carica; attivista per i diritti civili e avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per la sua lotta al segregazionismo razziale. Rivoluzionario e successivamente uomo di un governo di riconciliazione e pacificazione, fu a lungo uno dei leader del movimento anti apartheid ed ebbe un ruolo determinante nella caduta di tale regime, pur passando in carcere gran parte degli anni dell'attivismo anti-segregazionista. Uomo simbolo dell'uguaglianza e dell'antirazzismo, premio Nobel, Premio Lenin per la pace e Premio Sakharov per la libertà di pensiero, ha saputo dosare differenti approcci politici e pragmatici alla lotta di liberazione del suo popolo, dalle iniziali teorie di opposizione non violenta di Gandhi, che tenterà anche in seguito di anteporre, alla lotta armata, dal comunismo marxista alla democrazia.

