Elisabetta Canalis, top sexy nel mare di Sardegna. Il dettaglio hot: capezzolo in primo piano | Foto

Elisabetta Canalis è la regina indiscussa dell'estate, almeno per quanto riguarda i social. Su Instagram infatti gli scatti pubblicati dall'ex Velina di Striscia la Notizia sono un inno alla sensualità e fanno impazzire i suoi 3 milioni di follower. Nell'ultima immagine postata, la Canalis appare con un top marrone e un cappellino, con la didascalia che recita: "Turquoise", "Turchese", a indicare il colore del mare cristallino della Sardegna.

Ma gli occhi dei fan sono tutti per Elisabetta e proprio per il top marrone, il quale non riesce a contenere il dettaglio hot, con capezzolo che appare per la gioia dei follower più maliziosi: "Ho notato il mare solo dopo due minuti", ha scritto un fan della showgirl.

Intanto pochi giorni fa un ex fidanzato della Canalis, l'attore George Clooney, è tornato a parlare di lei. Dieci anni fa finiva la relazione tra l'ex Velina e il divo di Hollywood ma evidentemente Elisabetta ha lasciato un ottimo ricordo in George. "Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva - ha dichiarato l’attore recentemente in una intervista -. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita". Insomma, un complimento niente male.

La showgirl, dopo Clooney, ha trovato la serenità sentimentale nel chirurgo americano Brian Perri, che ha sposato nel 2014. Poi, nel 2015, i due hanno messo al mondo Skyler Eva, la loro bambina, unica figlia della coppia. "La vera domanda è: come fa lui a sopportarmi? - ha ironizzato poco tempo fa in una intervista la Canalis parlando proprio del marito -. Ho un caratterino. Sono una bella gatta da pelare, istintiva, impulsiva, assomiglio a un chihuahua che abbaia sempre. Brian invece è una persona pacata, calma, ferma nelle decisioni. Ci siamo trovati, insomma", ha aggiunto. Evidentemente, il buon Brian, vedendo gli scatti sexy di Elisabetta, non è poi nemmeno geloso.

