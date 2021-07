Dusty Hill, è morto 72 anni il bassista degli Zz Top: giallo sulle cause della morte

28 luglio 2021 a

Il bassista Dusty Hill, uno dei membri del trio blues rock del Texas, gli ZZ Top, è morto nella sua casa di Houston. Lo ha annunciato la band. Aveva 72 anni. Nel loro post su Facebook, il chitarrista Billy Gibbons e il batterista Frank Beard hanno affermato che Hill è morto nel sonno. Non hanno specificato le cause della morte.

Nato come Joe Michael Hill a Dallas, lui, Gibbons e Beard hanno formato gli ZZ Top a Houston nel 1969. La band ha pubblicato il suo primo album, intitolato ZZ Top’s First Album, nel 1970. Tre anni dopo ha segnato il suo successo rivoluzionario, La Grange, che è un’ode al Chicken Ranch, un famigerato bordello fuori da una città del Texas con quel nome. La band ha pubblicato successi come Tush nel 1975, Sharp Dressed Man, Legs e Gimme All Your Lovin nel 1983, e ’Rough Boy’ e Sacco a pelo nel 1985. Il Worldwide Texas Tour del 1976 della band, con il suo iconico palco a forma di Texas addobbato con cactus, serpenti e bovini dalle corna lunghe, è stato uno dei tour rock di maggior successo del decennio.

La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004. Ha detto il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards nell’introdurre la band alla Hall: "Questi ragazzi sono immersi nel blues, così come lo sono io. Questi ragazzi conoscono il loro blues e sanno come vestirlo. Quando li ho visti per la prima volta, ho pensato: ’Spero che questi ragazzi non siano in fuga, perché quel travestimento non funzionerà’". Quel look, con tutti e tre i membri che indossavano occhiali da sole scuri e i due frontmen con barbe lunghe e sottili, divenne così iconico da essere il soggetto di un cartone animato del New Yorker e di una battuta su "I Simpson".

