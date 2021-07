Gaia Sabbatini, foto sexy su Instagram per l'atleta italiana alle Olimpiadi: il lato b fa impazzire i fan

28 luglio 2021 a

Gaia Sabbatini, foto sexy su Instagram per la 22enne campionessa di atletica impegnata nelle Olimpiadi in corso in Giappone. La giovane atleta italiana fa parte della squadra olimpica che esordirà a breve nelle varie specialità di categoria. Alta, bionda, slanciata e con un lato b che fa impazzire i 235 mila follower, Sabbatini ha capito come massimizzare fama e bellezza, postando spesso scatti che la immortalano durante l'allenamento sportivo, ma anche in pose sensuali che ne esaltano le forme.

Gaia Sabbatini ha vinto il titolo italiano assoluti nei 1.500 metri piani indoor nel 2020 e nel 2021. Ha fatto il suo esordio in campo internazionale con la maglia dell'Italia nel marzo 2021 agli Europei indoor di Toruń. Il 10 giugno dello stesso anno ha partecipato al Golden Gala, disputato a Firenze, migliorando il suo personale di quasi 4 secondi e fermandosi ad appena 3 centesimi dal pass diretto per i Giochi olimpici con il tempo di 4'04″23.

L'11 luglio 2021 ha partecipato agli europei under 23 di Tallinn: dopo aver superato le batterie dei 1500 m con il tempo di 4'15"17 ha vinto la finale registrando il crono di 4'13"98. Ora, oltre che sui social, dovrà stupire anche in pista: intanto si sta contendendo la medaglia - assolutamente virtuale - di atleta più bella dei giochi olimpici.

